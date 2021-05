Mjekja shqiptare në Gjermani: Gabim fatal nëse hiqen maskat dhe distanca sociale, India e pësoi rëndë

Ajo u shpreh se shifrat e fundit janë tejet pozitive si në vendin tonë, ashtu edhe në Europë. Megjithatë, ajo thekson se pavarësisht këtyre treguesve, në asnjë mënyrë nuk duhet të hiqen masat për mbajtjen e maskës dhe të distancës sociale, pasi sipas saj do të ishte fatale dhe këtu mjekja sjell edhe rastin e Indisë.

“Shifrat e fundit tregojnë se vaksinimi i bërë pa ndërprerje edhe pse me ritme të ulëta i përshtatet kësaj ecurie. Sipas OBSH, faza e parë e vaksinimit është rreth 3% ku bëjnë pjesë personeli mjekësor dhe ata që kanë kontakt të drejtpërdrejtë me popullatën. Shqipëria e ka kaluar me sukses këtë fazë dhe me 9% të vaksinuar e ka të drejtën që të flasë dhe të krahasohet edhe me vendet e tjera. Është pak mbrapa me vendet europiane, por është e kuptueshme.

Fakti që shifrat janë pozitive nuk do të thotë asgjë. Ne e kemi thyer valën e tretë që e kishim shumë frikë. Pjesa më e madhe e vendeve europiane po tregojnë një incidencë të ulët. Por nëse do të kemi një tendencë si në Indi, aty ku, si pasojë e festimeve dhe e dëshirës për t’u afruar me njëri-tjetrin, u hoqën maskat dhe masat, u pa se mutacionet e reja… vala e tretë arriti në shifra katastrofike. Unë jam shumë dakord që ta motivojmë popullatën, por jemi në prag të verës dhe gjithçka do të jetë më e qetë nga arritja e normalitetit. Si eksperte e fushës, unë e quaj gabim fatal nëse do të hiqnim maskat dhe nuk do të ruanim distancën sociale. Vaksina nuk është e vetmja mbrojtje. E dimë shumë mirë që ai që vaksinohet nuk infektohet më, por ai është mbartës, transmetues i infeksionit. Nuk duhet të jemi shumë të nxituar dhe të marrim masa që asnjë vend në Europë nuk po i nxiton”, u shpreh Aurora Dollenberg.