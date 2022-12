Mjekët kosovarë të indinjuar: Asnjë kërkesë e jona s’u mor parasysh në Ligjin e Pagave

Kryetari i Odës së Mjekëve, Pleurat Sejdiu, foli për adresimin e kërkesave të mjekëve në Ligjin për Paga.

Ai duke komentuar kërkesat e Odës së Mjekëve mjekët dhe kategoritë e tjera tha se asnjë kërkesë nuk është marrë parasysh në draftin që është dërguar në Kuvend të Kosovës sa i përket Ligjit për Paga.

“Kemi analizuar draftin i cili ka qenë në diskutim publik në Qeverinë e Kosovës dhe kemi dhënë rekomandimet tona, kemi dhënë vërejtjet tona…Asnjë kërkesë nuk është marrë parasysh, së paku draftin që e kemi parë që është dërguar në Kuvend, nesër përfaqësuesi jonë do të jetë prezent në dëgjimin e parë publik dhe do të riadresojmë këto çështje”, tha ai në TëVë1.

I ftuar në emisionin “Diutari”, Sejdiu i fajësoi komunat sa i përket punësimit të të rinjve të sapodiplomuar në fushat e mjekësisë pasi që, sipas tij, duhet të ketë një koordinim në mes nivelit qendror dhe lokal, komunave për punësimin e këtyre të rinjëve.

“Numri i madh i të papunëve që sillet rreth 350 të cilët janë të gjithë të rinjë të sapodiplomuar ka shumë pak rreth 20 dhe të cilët janë specialistë dhe ata specialistë janë më shumë të degëve të cilat ndoshta janë pak a shumë të mbingarkua…Këtu ekziston problematika e një koordinimi i cili do të duhet të bëhej në mes të nivelit qendror me komunat pasi që shumica e këtyre kolegëve të rinjë janë vetëm me studime bazë, mjekë të përgjithshëm dhe do të duhet të sistematizoheshin apo të punësoheshin në Qendrat e Mjekësisë Familjare dhe nuk kemi parë një koordinim të tillë”, shtoi ai.