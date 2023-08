Mjekët i japin Barcelonës lajmin e keq, Pedri lëndohet dhe mungon një muaj Mesfushori i Barcelonës, Pedri Gonzalez do të mungojë rreth një muaj për shkak të një problemi në kofshë, sipas raportimeve të mediave spanjolle, me klubin që konfirmoi dëmtimin e tij të enjten. Ndërsa klubi nuk e specifikoi kohën e pritshme të mungesës së tij, mediat spanjolle raportuan se do të jetë rreth katër javë. 20-vjeçari…