“Mjaft është mjaft”: 22 organizata shqiptaro-amerikane letër ShBA-së, Kurtit e Osmanit për Gjykatën Speciale

22 organizata nga komuniteti shqiptaro-amerikan kanë publikuar një qëndrim të përbashkët sa i përket procesit të gjykimit që është duke vazhduar në Gjykatën Speciale të Hagës ndaj ish-krerëve të UÇK-së. Në këtë letër thuhet se komuniteti shqiptaro-amerikan është i përkushtuar ndaj thellë ndaj idealeve të lirisë dhe drejtësisë.

Megjithatë shtojnë tutje se kur liria merret në mënyrë arbitrare dhe drejtësia manipulohet si një vegël politike, bëhet detyrë e qytetarëve që të rezistojnë dhe të ekspozojnë një padrejtësi të tillë.

Në këtë letër theksohet fakti se asnjë akuzë lidhur me trafikimin e organeve s’është ngritur, ndonëse Gjykata Speciale ka rrjedhur si rezultat i raportit të Dick Martyt me pretendimet për trafik organesh.

“Tashmë është evidente se këto akuza janë fabrikuar tërësisht për qëllime politike”, thuhet në qëndrimin e këtyre 22 organizatave shqiptaro-amerikane.

Sipas tyre, Gjykata Speciale në vend se të angazhohet në mandatin e saj fillestar, ajo është angazhuar në veprime që cenojnë drejtësinë dhe paqen.

“Katër vite më parë, pa aktakuzë, presidenti i Kosovës u ndalua teksa po udhëtonte për në Shtëpinë e Bardhë për të nënshkruar një marrëveshje historike paqeje me Serbinë. Ky arrestim synonte qartësisht të sabotonte përpjekjet e udhëhequra nga Amerika për të siguruar paqen në rajon. Që atëherë, nëntë zyrtarë të tjerë të shquar shqiptarë, duke përfshirë kryeparlamentarin aktual dhe atë të mëparshëm, janë arrestuar – por asnjë serb nuk është sjellë para drejtësisë nga kjo Gjykatë”, thekson letra.

Në këtë letër gjithashtu përmenden takimet që Kryegjykatësja dhe Kryeprokurorja e Sepciales kanë pasur takime me diplomatët e huaj, por jo me zyrtarë të Republikës së Kosovës, ndonëse Gjykata është organ i dalë nga Parlamenti i Kosovës.

“Ky organ nuk njeh as flamurin e vendit që e ka krijuar. Veprime të tilla minojnë sovranitetin e Kosovës dhe pavarësinë e saj të fituar me vështirësi, e cila u njoh nga Gjykata Ndërkombëtare e Drejtësisë dhe mbi 100 vende në mbarë botën”, thuhet në letër.

Në fund të letrës, këto 22 organizata të komunitetit shqiptaro-amerikan kanë bërë thirrje tek presidentja Vjosa Osmani dhe kryeministri Albin Kurti që të shfrytëzojnë ndikimin e tyre për të vendosur vëmendjen ndërkombëtare tek ajo që po ndodh në Hagë. Përveç kësaj i kanë bërë thirrje kryeministrit Kurti që të heqë kufizimin e fondeve që janë në dispozicion të paraburgosurve në Hagë, në mënyrë që të sigurohet mbrojtje e drejtë.

Nga Kuvendi i Kosovës kanë kërkuar seancë dëgjimore të menjëhershme për këtë çështje.

“Gjyqtarët dhe prokurorët e Dhomës së Specializuar duhet të thirren për të dëshmuar në lidhje me karakterin mono-etnik të gjykatës dhe shkeljet e përsëritura të procesit të rregullt ligjor”, potencon letra.

Në letër këto organizata kanë pasur edhe thirrje për SHBA-në, që të hetojnë tërësisht procesin dhe të ndërmarrin hapat e nevojshëm për të rivendosur drejtësinë dhe përgjegjësinë ndaj procesit në Hagë.

“Për Qeverinë e Shteteve të Bashkuara: Ne ju bëjmë thirrje që të hetoni tërësisht këtë çështje dhe të ndërmerrni të gjitha hapat e nevojshëm për të rivendosur drejtësinë, drejtësinë dhe përgjegjësinë ndaj këtij procesi të njëanshëm”, thuhet në fund të letrës.

Organizatat që kanë nënshkruar letrën:

Albdreams Albanian American Community of Illinois

Albanian American Council

Albanian American Cultural Center of Texas

Albanian American Relations Council

Albanians Assisting American Veterans of Ëar

Ceka international foundation

DIBRA Association

Global Albanians Foundation – Boston

Jehona e Malsise of Michigan

Malesia e Madhe Association- Neë York

Malesia e Madhe-Michigan

Manhattan University Albanian Club

Pan-Albanian Federation VATRA

PEJA Association

Princeton University Albania Kosova Association

Rozafa Shkodra Association

Rutgers University Albanian Club

Seton Hall University Albanian Student Organization

St. Francis College Albanian Roots Club

St. John’s University Albanian Culture Club

The Albanian American Association of ULQIN Inc.

Valet e Liqenit, ChicagoTelevision

CC:

United States Department of State

Hon Bob Corker, Chairman Senate International Relations Committee

Members Senate International Relations Committee

Hon. Brian Mast, Incoming Chairman of House Foreign Relations Committee

Members House Foreign Relations Committee

Hon. Lindsey Graham, Incoming Chairman Senate Judiciary Committee

Members Senate Judiciary Committee

Hon. Jim Jordan, House Judiciary Committee

Members of House Judiciary Committee