Mitrovica në balotazh – Raportohet se Arian Tahiri ka arritur marrëveshje edhe me AAK-në
Komuna e Mitrovicës është një nga komunat e Kosovës e cila do të garoj për kryetar në balotazh më 9 nëntor.
Bazuar në rezultatet e certifikuara të zgjedhjeve të 12 tetorit, në balotazh në Mitrovicë do të jenë PDK dhe VV.
Kandidati i PDK-së Arian Tahiri, raportohet se ka arritur marrëveshje për koalicion edhe me AAK-në.
Tahiri ka bërë koalicion edhe me LDK-në, ndërsa në garë është me Faton Pecin e VV-së.