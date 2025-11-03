Mitrovica në balotazh – Raportohet se Arian Tahiri ka arritur marrëveshje edhe me AAK-në

Komuna e Mitrovicës është një nga komunat e Kosovës e cila do të garoj për kryetar në balotazh më 9 nëntor. Bazuar në rezultatet e certifikuara të zgjedhjeve të 12 tetorit, në balotazh në Mitrovicë do të jenë PDK dhe VV. Kandidati i PDK-së Arian Tahiri, raportohet se ka arritur marrëveshje për koalicion edhe me…

03/11/2025 11:27

Komuna e Mitrovicës është një nga komunat e Kosovës e cila do të garoj për kryetar në balotazh më 9 nëntor.

Bazuar në rezultatet e certifikuara të zgjedhjeve të 12 tetorit, në balotazh në Mitrovicë do të jenë PDK dhe VV.

Kandidati i PDK-së Arian Tahiri, raportohet se ka arritur marrëveshje për koalicion edhe me AAK-në.

Tahiri ka bërë koalicion edhe me LDK-në, ndërsa në garë është me Faton Pecin e VV-së.

