Mitrovica e “bojkoton” Pecin, derisa mbante fjalimin shihen shumë karrige të zbrazëta në tubimin hapës të fushatës

Lëvizja Vetëvendosje sot ka hapur në Mitrovicë fushatën për zgjedhje lokale të 12 tetorit. Por, hapja e kësaj fushatës duket se nuk ka shkuar ashtu siç kishte planifikuar partia e Albin Kurtit. Fotografitë që ka postuar portali lokal “Jepi Zë” tregojnë se numrin e vogël të pjesëmarrësve në këtë tubim. Derisa kandidati i VV-së, Faton…

13/09/2025 15:19

Lëvizja Vetëvendosje sot ka hapur në Mitrovicë fushatën për zgjedhje lokale të 12 tetorit.

Por, hapja e kësaj fushatës duket se nuk ka shkuar ashtu siç kishte planifikuar partia e Albin Kurtit.

Fotografitë që ka postuar portali lokal “Jepi Zë” tregojnë se numrin e vogël të pjesëmarrësve në këtë tubim.

Derisa kandidati i VV-së, Faton Peci, e mban fjalimin e tij, shihen shumë karrige të zbrazëta.

Kurse, portali “Veriuinfo” ka publikuar një video ku shihen organizatore duke i larguar karriget.

