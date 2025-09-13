Mitrovica e “bojkoton” Pecin, derisa mbante fjalimin shihen shumë karrige të zbrazëta në tubimin hapës të fushatës
Lëvizja Vetëvendosje sot ka hapur në Mitrovicë fushatën për zgjedhje lokale të 12 tetorit.
Por, hapja e kësaj fushatës duket se nuk ka shkuar ashtu siç kishte planifikuar partia e Albin Kurtit.
Fotografitë që ka postuar portali lokal “Jepi Zë” tregojnë se numrin e vogël të pjesëmarrësve në këtë tubim.
Derisa kandidati i VV-së, Faton Peci, e mban fjalimin e tij, shihen shumë karrige të zbrazëta.
Kurse, portali “Veriuinfo” ka publikuar një video ku shihen organizatore duke i larguar karriget.