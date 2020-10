Misticistja e verbër Baba Vanga ‘parashikoi’ betejën e Donald Trump për koronavirusin

Profetesha, të cilës i janë besuar parashikimet e 11 shtatorit dhe rënies së Bashkimit Sovjetik, thuhet se presidenti do të gjymtohet nga “një sëmundje misterioze”.

Profetesha bullgare Baba Vanga e cila, sipas mbështetësve të saj, parashikoi 11 shtatorin dhe tsunamin shkatërrues në Tajlandë, parashikoi një fat të tmerrshëm për Presidentin e SHBA-ve Donald Trump, kanë pretenduar mbështetësit e saj, transmeton lajmi.net.

Shpesh quhet “Nostradamus i Ballkanit”, vdiq në 1996, por ajo po bënte parashikime deri në ditët e saj të fundit.

Është raportuar gjerësisht se ajo parashikoi një president të SHBA që vuante nga “një sëmundje misterioze” në 2020 e cila do ta lërë atë të shurdhër dhe me një tumor në tru.

Baba Vanga u verbua nga një stuhi pluhuri pranë fermës së familjes së saj që tani është Maqedonia.

Por sipas pretendimeve të çuditshme nga fansat, humbja e shikimit i dha asaj një lloj “pamje të dytë” që i mundësoi asaj të parashikonte ngjarjet e ardhshme me një saktësi të çuditshme.

Më tronditëse ishte një parashikim i supozuar i vitit 1989, në të cilin ajo tha: “Tmerr, tmerr! Vëllezërit amerikanë do të bien pasi të sulmohen nga zogjtë e çelikut. Ujqërit do të ulërijnë në një kaçube, dhe gjaku i pafajshëm do të ndriçojë”.

Kjo është parë si një paralajmërim i Kullave Binjake të Qendrës Botërore të Tregtisë duke u goditur nga dy aeroplanë në 11 shtator, 2001.

Parashikimi në lidhje me sëmundjen e Presidentit, për shembull, duket se në një moment ishte planifikuar për 2019, ashtu siç ishte një përpjekje për jetën e udhëheqësit rus Vladimir Putin.

Parashikimet e saj përfundojnë në vitin 5079 i cili, tha ajo, do të shënojë fundin e Universit. /Lajmi.net/