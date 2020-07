“Mission Impossible” i Tom Cruise do t’i fillojë xhirimet pavarësisht karantinës

Pas vonesave për shkak të pandemisë COVID-19, “Mission Impossible” do t’i nisë xhirimet.

Qeveria britanike ka dhënë dritën e gjelbër që xhirimet të rifillojnë për pjesën e fundit të “Mission Impossible”, pasi ishin ndërprerë gjatë pandemisë koronavirus, shkruan DailyMail, transmeton lajmi.net.

Tom Cruise raportohet se diskutoi logjistikën e xhirimeve me Sekretarin e Kulturës Oliver Dowden, i cili në një bisedë me video konfirmoi se kineastët do të përjashtohen nga disa rregulla karantine.

Qeveria ka thënë se do të publikojë udhëzime që lejojnë ‘numrin e vogël’ të kastit dhe ekipit thelbësor të udhëtojnë në Mbretërinë e Bashkuar pa pasur nevojë të karantinohen për 14 ditë.

Individët e përjashtuar do të duhet të jetojnë dhe të punojnë në mjedise të kontrolluara ‘të flluskuara’, të tilla si vendet e xhirimit, për të njëjtën periudhë kohe.

“Blloqet më të mëdha në botë dhe shfaqjet televizive të nivelit të lartë janë bërë në Britani”, shpjegoi Dowden, duke shkelur në instalimet e shtata dhe të tetë të filmave hit me spiunë që u xhiruan në Hertfordshire.

Ai shtoi: ‘Krijimtaria jonë, ekspertiza dhe lehtësimet shumë të suksesshme të taksave për industritë tona të ekranit do të thotë që ne jemi një vend i kërkesës që nga ana tjetër sjell një kthim të madh për ekonominë tonë’.

“Ne duam që industria të tërhiqet dhe të përjashtojë një numër të vogël të kastit dhe ekipit thelbësor nga karantina është pjesë e angazhimit tonë të vazhdueshëm për të bërë që kamerat të rrokullisen përsëri në mënyrë të sigurt”, vuri në dukje politikani britanik.

Përjashtimi vlen për individët që vijnë posaçërisht në Angli për të punuar në prodhime filmike dhe televizive që cilësohen si britanike, tha Qeveria.

“Lajmet e sotme jashtëzakonisht të mirëpritura janë gjithashtu një njohje e qartë e rëndësisë së filmit dhe sektorit të investimeve të fundit të TV-së për ekonominë e Mbretërisë së Bashkuar,” tha Adrian Wootton, shefi ekzekutiv i Komisionit Britanik të Filmit.

“Sektori ishte me vlerë mbi 3 miliardë funta më 2019, dhe ka një rol të qartë për të luajtur në rimëkëmbjen tonë ekonomike pas mbylljes”, shtoi ai.

Cruise zbuloi në janar të vitit të kaluar se dy pjesët e ardhshme të “Mission Impossible” do të publikohen verën e vitit 2021 dhe 2022.

Por, xhirimet u ndalën në Itali për shkak të virusit. /Lajmi.net/