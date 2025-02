Misioni special i Richard Grenell në Venezulë, takon Maduron dhe liron 6 pengje – Trump e falënderon

Zyrtarët amerikanë nuk kanë dhënë ende detaje për gjashtë personat e liruar, por i dërguari i Trump për misionet speciale Richard Grenell ka publikuar në platformën X foto me personat e liruar në një avion.

We are wheels up and headed home with these 6 American citizens.

They just spoke to @realDonaldTrump and they couldn’t stop thanking him. pic.twitter.com/sCvCO4HQQv

— Richard Grenell (@RichardGrenell) February 1, 2025