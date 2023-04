Misioni i finalistëve, Qetsori njëherë thotë do të largohem më pas i bie pishman dhe e vazhdon garën Finalistët kishin një mision sekret lidhur me Qetsorin. At duhej ta bindnin atë që të largohet nga gara për t’ia lëshuar vendin Nitës dhe Kristit, shkruan lajmi.net. Pasi u realizua me sukses ky mision, banorët u informuan. View this post on Instagram A post shared by Big Brother Alb VIP Edition (@bigbrotheralb_vip) Edhe…