Mirsa Kërqeli rikthehet fuqishëm në muzikë, publikon projektin e ri “Moj e mira”

Këngëtarja e munguar që disa vite më në fund është rikthyer me projekt të ri në skenë, shkruan lajmi.net.

Mirsa Kerqeli sot ka publikuar këngën e saj të re “Moj e mira”, projekt ky që shënon rikthimin e këngëtares gjilanase pas disa vitesh pauzë në skenë.

Këngëtarja është e martuar dhe nënë e dy fëmijëve, ndaj edhe ka qenë e angazhuar më shumë rreth jetës familjare.

Padyshim që me këtë rikthim Mirsa ka bërë hapin e madh që më gjasë nuk do ngelet me kaq.

Këngëtarja padyshim meqë është rikthyer do të sjellë edhe shumë projekte të reja./Lajmi.net/