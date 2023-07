Mirlind Daku përshëndetet me Mura Sulmuesi kosovar, Mirlind Daku i ka ndarë rrugët me skuadrën sllovake, Mura. Me anë të një postimi në ‘Facebook’, Daku ka falënderuar të gjithë tek skuadra e Muras për mikpritjen e bërë. “Çdo fillim ka një fund, por është e rëndësishme të përfundojë në mënyrën më të mirë dhe më të dashur. Dua të falënderoj…