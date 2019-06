Miriam Cani: E kam ditur që mbarë Kosova e do Albanin por mbrëmë u tejkaluan pritshmëritë

View this post on Instagram

3000 zemra qe kenduan cdo fjale e cdo tingull nje zeri! Gjithmone e kam ditur qe Prishtina dhe mbare Kosova Albanin e ka shume perzemer por ajo qe perjetova mbreme tejkaloi cdo imagjinate timen. Ky koncert ishte vertete nje ENDERR! Thellesisht mirnjohese 💘