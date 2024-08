Mirena: VV s’i pranoi Gërvallën e Kusarin në koalicion, mirë ua ka ba

Gazetari Ilir Mirena, ka komentuar rreth deklarimeve nga GUXO për arsyet e dështimit të arritjes së një koalicioni parazgjedhor me Lëvizjen Vetëvendosje.

Mirena në profilin e tij ka shkruar se Lëvizja Vetëvendosje e kryeministrit Albin Kurti nuk i mori në koalicion, dhe sipas tij “GUXO” dhe “Alternativa” s’ekzistojnë më.

“VV’ja nuk i pranoi si te denja per te bere koalicion me to. Mire ua ka ba, se nuk i duhen me, e edhe me mire qe po shuhen si parti politike”, ka shkruar drejtuesi i “Periskopi”.

Ai tutje ka thënë se këto dy parti kanë shërbyer vetëm për përfitime personale të Vjosa Osmanit dhe Mimoza Kusarit.