Ai tha se dëmet e këtyre debateve VV-ja po mundohet t’i kompensoj me paraqitjet e Albin Kurtit.

“Kurti është mundu me i rikuperu dëmet me figura të reja. Por figurat e reja në përballje me debate po dalin të humbur jo vetëm përballë përfaqësuesve të PSD-së që i dijnë me bazë si funksionojnë, por edhe përballë përfaqësuesve të partive të tjera, sepse po u mundon përvoja. E këtë ata po mundohen me rikuperu me debatet e Albinit”, tha Mirena.