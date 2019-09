Mirena: Pavarësisht aderimeve të reja në VV ka krizë të personaliteteve

Mirena ndër të tjera e ka pyetur VV-në se pse deri më tani nuk ka arritur asnjëherë të bëj koalicion me asnjë parti?

Sipas tij lëshimet që i ka bërë VV-ja karshi LDK-së nuk kanë qenë të dinjitetshme.

“Nashta është mirë me bo një pyetje pse VV s’ka mundur me askënd të bëj koalicion e kemi parë herën e fundit me LDK, këtë pyetje ata duhet të ja bëjn vetës. Dy vite kanë qenë bashkarisht me LDK, nuk mundem me thënë se lëshimet që i ka bërë LDK-së ka qenë dinjitetshëm. Nëse analizojmë deri më tani me ato çka i kanë ndodhur VV, vështirësit që i ka pasur kjo parti vështirë që të dal e para.”

Mirena po ashtu debatin e zhvilluar më parë nga ana e Xhelal Sveçlës e sheh si një debat për keqardhje.

Ai ka kërkuar nga VV-ja që të angazhojnë perosnalitet më të dinjitetshëm në parti.

“Ishte për keqardhje debate me Sveçlën sepse dy orë debat shkoj me të kaluarën. Debat i sotshëm ishte shumë i varfër nga ana e VV me gjithë aderimeve të reja ka krizë të personaliteteve që do ta mbronin VV-në. VV-së i duhen disa debatues më të mirë sepse ka qenë shumë i varfër”, ka shtuar Mirena në Dukagjini.