Mirena: Nuk ish kanë keq Albin Kurti me i hy fesë, si Fero Analisti i njohur Ilir Mirena ka bërë një reagim në lidhje me ngjarjet e fundit në Kosovë duke i dhënë një propozim interesant Kryeministrit Albin Kurti. Mirena në rrjetin social Facebook ka shkruar se nuk do të ishte keq sikur Kurti t’i hynte fesë njëllojë siq ka vepruar reperi Fero. Ai ka thënë se kjo…