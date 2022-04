“Mirë se vjen qeveria Abazoviq”, Borrell uron kryeministrin e Malit të Zi

Borrell përmes një postimi në Twitter ka thënë se mezi po presin të punojnë bashkë në rrugën drejt Bashkimit Evropian.

“Mirë se vjen qeveria e re e kryeministrit Dritan Abazoviq në Mal të Zi. Mezi presim punën tonë të përbashkët për përparim të prekshëm në rrugën drejt BE-së. Mali i Zi është një partner i besuar, i përafruar plotësisht me politikën e jashtme të BE-së”, shkroi Borrell.

Në seancën e Kuvendit të Malit të Zi në Cetinje, sot u votua Qeveria e pakicës e kryeministrit Dritan Abazoviq, me çka përfundoi mandati teknik tremujor i Qeverisë së kryeministrit Zdravko Krivokapiq, të cilit iu votua mosbesimi më 4 shkurt.

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) April 28, 2022