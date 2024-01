Miratohet Projektligji për noterinë, kusht provimi i jurisprodencës

Komisioni për Legjislacion ka miratuar Projektligjin për noterinë, i cili do të procedohet në seancë të Kuvendit.

Në mbledhje të Komisionit morën pjesë vetëm anëtar të Lëvizjes Vetëvendosje, si dhe u prezantuan ndryshimet që janë bërë në kuadër të këtij projektligji.

Ministrja Albulena Haxhiu tregoi se kusht do të jetë provimi i jurisprudencës, shkruan lajmi.net.

“Noteri është i rëndësishëm dhe merret me shërbime publike, prandaj është e rëndësishme që noterët të jenë sa më profesional dhe të ofrojnë shërbime sa më profesionale. Prandaj kemi konsideruar që është e rëndësishme që të vendoset si kusht provimi i jurisprudencës. Po ashtu, mundësimin e digjitalizimit të shërbimeve noteriale nga noterët, gjë që do të lehtësojë qasjen në këto shërbime të qytetarëve dhe do të rris efikasitetin e noterëve”, tha Haxhiu.

Ajo tregoi se provimi për noter do të mbahet me 27 janar ku edhe u zotua se do të ketë transparencë.

“Ne gradualisht po afrohemi edhe tek dita 27 janari që është dita kur do të mbahet provimi i noterisë, që është një proces po aq i rëndësishëm dhe për të cilin jam kujdesur shumë që të mos kemi një proces qysh ka ndodhur në vitin 2019. Ka qenë një proces i komprometuar, por që të jetë një proces transparent me përbërje të anëtarëve të komisionit me integritet të lartë”, shtoi ajo.

Haxhiu u pyet edhe për abuzimet me praktikantë për të cilët tha se nuk ka informacione por pohoi se ka diskriminim të grave. /Lajmi.net/