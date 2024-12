Miratohet Ligji për Banimin e Përballueshëm, Aliu: FIllojmë shumë shpejtë Sot në Kuvend është miratuar Ligji për Banimin e Përballueshëm dhe Social. Ministri i Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës, Liburn Aliu, tha se ky ligj u votua edhe në lexim të dytë duke e miratuar përfundimisht. Aliu tha se me ketë projekt do të fillojnë shumë shpejtë me 4 komuna. Ky projekt ka qenë njëri…