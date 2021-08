Miratohen masat e reja, kthehet ora policore dhe shkurtohet orari i gastronomisë

Qeveria e Kosovës ka miratuar sot masat e reja anti-COVID që do jenë në fuqi deri më 13 shtator të këtij viti.

Propozimi ka ardhur nga Ministria e Shëndetësisë pas shqyrtimit të situatës në vend, duke marrë parasysh ngritjen e numrit të të infektuarve dhe të vdekurve nga COVID-19, transmeton lajmi.net.

Ministri i Shëndetësisë, Arben Vitia ka thënë se deri janë administruar mbi 800 mijë vaksina, ndërsa 200 mijë me dy dozat. Ai tha se përkundër vaksinimit, varianti Delta ka treguar që nuk është arritur imunizimi i plot i qytetarëve.

“Me qëllim të ruajtjes së shëndetit publik janë të domosdoshme masa shtesë restriktive. Sipas raporteve të fundit të IKSHPK-së, situata me COVID-19 paraqet një ngritje enorme të rasteve të infektimeve… Qeveria ka ndërmarrë masa kufizuese në aktivitetet dhe bizneset që bashkojnë një numër të madh të njerëzve. Shtyhet fillimi i vitit të ri shkollor deri më 13 shtator, marrë parasysh që me variantin Delta janë shtuar rastet nga 0-10 vjeçare. Qarkullimi i qytetarëve në pikat kufitare, tani të gjithë qytetarët, pavarësisht shtetësisë, janë të obliguar të paraqesin në hyrje dëshminë e vaksinimit, testin PCR të 72 orëve të fundit ose atë serologjik të 30 ditëve të fundit. Në të kundërtën do të vetizolohen për 7 ditë. Gastronomia vetëm në ambiente të hapura, deri në orën 21:30, si dhe masën e kufizimit të qarkullimit pas orës 22:00”, ka thënë ai.

Sipas tij, masat hynë në fuqi që nga nesër.