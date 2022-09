“Mirage” vjen me super materiale në episodin e parë të këtij sezoni Emisioni “Mirage”, këtë të premte rikthehet në ekranet tuaja. Materiale ekskluzive dhe emra të njohur të estradës do të jenë pjesë e emisionit edhe këtë sezon, shkruan lajmi.net. Këto janë disa nga materialet që mund t’i ndiqni këtë të premte: Çfarë fshihet pas “Semaforit” të Mc Kreshës dhe Lyrical Son dhe kur do publikohet albumi…