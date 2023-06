Miqësore vëllazërore mes Ballkanit dhe Tiranës, skuadra nga Suhareka fiton në Ohër Ka përfunduar miqësorja mes Ballkanit dhe Tiranës e cila u zhvillua në stadiumin “Biljanini Izovri” në Ohër. Kampioni aktual i Superligës së Kosovës, Ballkani arriti fitore me rezultatin 3 me 1, shkruan Lajmi.net Golat për ekipin e Ilir Dajës i shënuan: Veton Tusha, Albion Rrahmani dhe Albin Berisha. “Skuadra do të vazhdojë intensivisht të përgaditet…