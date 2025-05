​MINT ndan pesë milionë euro për përkrahjen e NMVM-ve

Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë (MINT), fton Ndërmarrjet Mikro, të Vogla dhe të Mesme (NMVM) të aplikojnë përmes platformës E-Kosova, për blerjen e makinerive të avancuara prodhuese dhe përpunuese, në vlerë prej pesë milionë euro.

Në një konferencë për media, ministrja e Industrisë në detyrë, Rozeta Hajdari tha se qëllimi i skemës së grantit për blerjen e makinerive është që t’i ndihmojë NMVM-të, që të kontribuojnë në rritjen e prodhimit dhe përpunimit, përmes zgjerimit të kapaciteteve të tyre.

“Qëllimi i skemës së grantit për blerjen e makinerive, është që të ndihmojmë ndërmarrjet mikro, të vogla dhe të mesme që të kontribuojnë në rritjen e prodhimit dhe përpunimit përmes zgjerimit të kapaciteteve të tyre, rritjes së pjesëmarrjes se produkteve në tregun vendorë dhe rritjes së eksportit dhe kështu duke integruar gradualisht prodhuesit vendorë në zinxhirin global, me rezultat me përmirësimin e bilancit tregtar. Synojmë të nxisim rritjen e punësimit të denjë si dhe të inkurajojmë bizneset që të kontribuojnë dhe të përfitojnë përmes ekonomisë qarkore ose ekonomisë së gjelbër”, tha Hajdari.

Ministrja në detyrë, Rozeta Hajdari ka treguar se si ndahet ka treguar rreth tre kategorive që ndahet ky grant.

“Shuma e përgjithshme e kësaj grant skeme është 5 milionë euro por e ndarë në tre kategori. Në kategorinë e parë kemi buxhet dy milionë euro që është e dedikuar për ndërmarrjet mikro, deri në nëntë të punësuar dhe që mund të përfitojnë një vlerë maksimale deri në 40 mijë euro grant. Në kategorinë e dytë kemi buxhet 2.5 milionë euro që është për ndërmarrjet e vogla, me dhjetë deri në 49 të punësuar dhe mund të përfitojnë vlerën maksimale deri në 30 mijë euro grant. Kategoria e tretë ka një buxhet pak më modest, që është me vlerë 500 mijë euro, është e dedikuar për ndërmarrjet e mesme me 50 deri në 249 të punësuar, mund të përfitojnë në 120 mijë euro”, shtoi Hajdari.

Hajdari, ka theksuar se në vitin 2021 vlera e këtij granti ishte 500 mijë euro, ndërsa sot 5 milionë euro.