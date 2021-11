MINT: “Akuo Energy” nuk po tërhiqet nga Kosova

Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë ka thënë se, kompania “Akuo Energy”, përmes filialit “Cicavica Wind Farm” sh.p.k., synon të realizojë projektin e prodhimit të energjisë me erë “Çiçaciva”. Kompania franceze, e cila operon në disa vende të rajonit, i ka konfirmuar edhe sot Ministrisë se nuk po tërhiqet nga projekti investues në Kosovë, por ka edhe projekte tjera ne rajon, raporton lajmi.net.

“Projekti është paraqitur fillimisht në fund të vitit 2018, por subjekti propozues ka dorëzuar aplikimin e kompletuar për investim strategjik tek në qershor të vitit 2020. Agjencia për Investimet dhe Përkrahjen e Ndërmarrjeve e Kosovës (KIESA) ka rekomanduar që projekti të shpallet investim strategjik, dhe Qeveria ka miratuar rekomandimin e KIESA-s në dhjetor të vitit 2020, por nuk ka arritur të sigurojë pëlqimin e Kuvendit të Republikës para zgjedhjeve parlamentare të shkurtit 2021. MINT i ka kumtuar kompanisë “Akuo Energy” se lënda do të riprocedohet shpejt në Komisionin Ndërministror për Investimet Strategjike, me pjesëmarrjen e institucioneve të reja në nivelin qendror dhe nivelin lokal. Pas shqyrtimit në Komision, lënda trajtohet në Qeveri dhe në Kuvendin e Republikës”, ka bërë të ditur MINT.

Sipas ministrisë, riprocedimi do t’i hapë rrugë realizimit të investimit në përputhje me legjislacionin ne fuqi, sidomos normat për ndihmën shtetërore, – pra, pa qe tarifa nxitëse që mund t’u faturohet qytetarëve dhe të cilat ndalohen me legjislacionin e Bashkimit Evropian dhe të Republikës se Kosovës .

MINT thotë se mbetet e përkushtuar për nxitjen dhe mbrojtjen e investimeve në përputhje me ligjin dhe interesit publik të qytetarëve./Lajmi.net/

https://mint.rks-gov.net/Page.aspx?id=1%2C3%2C1221&fbclid=IwAR19OFCntiK1Mdr7tJNUnh_rWSUs_tNq0a2ykgWzVz7BNo1YwR5dJF6i4Lk