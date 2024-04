Ministrja serbe lëshoi sallën kur Kosova mori çmim në në Biennalen e Venedikut, reagon këshilltari i Kurtit

Derisa çmimi po i jepej Kosovës, sallën e ka lëshuar Ministrja serbe Maja Gojkoviq e për këtë ka reaguar këshilltari i Kurtit, Jeton Zulfaj.

Ai ka thënë se “Serbia nuk e harron të kaluarën e saj gjenocidale”.

“Serbia ka dështuar të pranojë dhe të përballet me krimet e saj të së kaluarës. Prandaj sot mohon gjenocidin dhe krimet e kryera në Bosnje dhe Kosovë. Nëse do të ishte përballur me të kaluarën e saj, mund të mos udhëhiqej nga të njëjtat figura që ishin në pushtet gjatë regjimit të Millosheviqit. Këtu është një tjetër mbetje e epokës së Millosheviqit: Maja Gojkoviq, zëvendëskryeministre dhe ministre e kulturës së Serbisë, e cila doli nga dhoma kur pavioni i Republikës së Kosovës me artisten Doruntina Kastrati mori një çmim në Bienalen e Venezisë, një. nga institucionet më prestigjioze kulturore, të themeluara në 1895”, ka shkruar Zulfaj në “X”.

Postimi i plotë:

Serbia has failed to accept and deal with its past crimes. That is why today it denies the genocide and crimes committed in Bosnia and Kosova. If it had faced its past, it might not be led by the same figures who were in power during Milosevic’s regime.

Here is another remnant… pic.twitter.com/RCSVh8W3He

— Jeton Zulfaj (@JetonZulfaj) April 21, 2024