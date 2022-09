Ministrja Rizvanolli: Dimri do të jetë i vështirë Ministrja e Ekonomisë, Artane Rizvanolli, ka kërkuar nga Komisioni për Ekonomi, Industri, Ndërmarrësi dhe Tregti, që masat emergjente që janë marrë para dy muajve të zgjaten si pasojë e krizës me energjinë elektrike. Gjatë raportimin në Komisionin për Ekonomi, Industri, Ndërmarrësi dhe Tregti, Rizvanolli ka folur për krizën me të cilën po përballen Evropa dhe…