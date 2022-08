Ministrja Nagavci: Kërcënimet për grevë janë të papranueshme Ministrja e Arsimit, Arbërie Nagavci, ka reaguar në lidhje me paralajmërimet e Sindikatave të Arsimit për grevë në fillim të shtatorit. Ministrja tha se kërcënimet me grevë për 1 shtatorin, ditën e parë të mësimit për vitin 2022-2023 është i papranueshëm. “Kërcënimi me grevë për 1 shtatorin, ditën e parë të mësimit për vitin 2022…