Ministrja ​Nagavci: E kemi ndërprerë pagesën e 32 zyrtarëve serbë

Me 74 vota për janë miratuar rekomandimet për raportin e auditimit lidhur me pasqyrat financiare të Ministrisë së Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit për vitin 2020, për të cilat rekomandime, ministrja e Arsimit, Arbërie Nagavci tha se disa nga to tashmë veçse kanë filluar të zbatohen.