Departamentit për krime luftë të Ministrisë së Drejtësisë do t’i shtohen dhe 4 prokurorë, 6 bashkëpunëtorë profesional dhe 2 përkthyes.

Kështu ka bërë të ditur ministrja e Drejtësisë, Albulena Haxhiu.

"Votimi në lexim të dytë i buxhetit, përveç tjerash do të fuqizojë kapacitetet e Prokurorisë Speciale.Prokurorisë Speciale, departamentit për krime lufte do t'i shtohen edhe 4 prokurorë të rinj, 6 bashkëpunëtorë profesional dhe 2 përkthyes. Adresimi i krimeve të luftës është prioritet i Qeverisë andaj do të punojmë shumë në këtë drejtim", ka shkruara ajo.