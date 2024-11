Ministrja Hajdari i kërkoi ta mbyllë temën, reagon gazetari: Faleminderit për gjithçka Ministrja e Ministrisë së Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë(MINT), Rozeta Hajdari mbrëmë ka kërkuar të mbyllë temën e skandalit me rezervat shtetërore derisa gazetari i televizionit publik (RTK), Bashkim Vishaj ishte duke i bërë pyetje. Gazetari Vishaj me pyetjet e tij po e ballafaqonte ministren Hajdari me çështjen e aferës së Rezervave Shtetërore, përkatësisht me një…