Ministrja gjermane: Njerëzit e Dodik më kërcënuan

Ministrja e Gjermanisë për Evropën dhe Çështjet Klimatike Anna Luhrmann shkroi në Instagram pasi Qeveria e Republikës Serbe e shpalli persona non grata.

“Sot isha në Banja Lluka, në Bosnjë dhe Hercegovinë. Është një qytet i bukur me njerëz të mrekullueshëm. Njerëzit që takova atje më pranuan ngrohtësisht. Kam pasur një sërë takimesh të shkëlqyera me shoqërinë civile dhe opozitën. Aktivitetet secesioniste të Dodik janë të papranueshme.

Në fund të programit tim në Banja Lluka, Dodik përsëri tregoi qasjen e tij destruktive. Përfaqësuesit e tij më kërcënuan me dhunë mua dhe delegacionin tim. Kjo është një shenjë dobësie. Dodik është gjithnjë e më i izoluar dhe nuk ka mbështetje nga qytetarët e Republikës Serbe.

Kam marrë shumë mesazhe mbështetjeje nga Banja Lluka – njerëzit kanë turp për veprimet e Dodik. Unë po u them qartë të gjithë njerëzve në Republika Serbe: Ne do të vazhdojmë të jemi me ju – në rrugën tuaj drejt prosperitetit, stabilitetit dhe Bashkimit Evropian”, tha Luhrmann.

Pasi u shpall persona non grata, Luhrmann anuloi takimin në Banja Lluka me liderët e partive opozitare.

Në shpjegimin e qeverisë së RS thuhet se ata e morën vendimin si një “masë reciproke” pasi Gjermania, së bashku me Austrinë, ndaluan dje hyrjen e liderit serb të Bosnjës Milorad Dodik, kryeministrit të entitetit Radovan Vishkoviq dhe kryetarit të Asamblesë Kombëtare Nenad Stevandiq për rrezikimin e zbatimit të Marrëveshjes së Dejtonit.

“Qeveria e RS-së e shpall Anna Luhrmann persona non grata në Republikën Serbe dhe urdhëron Ministrinë e Brendshme që ta përcjellë jashtë kufijve (të entitetit) pas hyrjes në territorin e Republikës Serbe”, thuhet në deklaratë e shpalljes së ministres gjermane person të padëshirueshëm.