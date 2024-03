Ministrja Gërvalla vizitë në Kalabri – Takohet me kryetarët e 20 komunave të kësaj province Ministrja e Punëve të Jashtme, Donika Gërvalla është takuar me Zëvëndësministren Liza Gashi dhe Ambasadoren e Kosovës në Itali, Lendita Haxhitasim si dhe me Presidenten e Provincës së Kozencës, Rosaria Succurro. Përveç tyre ajo është takuar edhe me kryetarët e rreth 20 komunave arbëreshe të Italisë, shkruan lajmi.net. Gërvalla shprehu mirënjohjen e saj për miqësinë…