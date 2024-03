Ministrja Gërvalla në takim me Ambasadorët e shteteve të Kuint-it në NATO, tha se Kosova ka bërë hapa të mëdhenj gjatë 25 viteve Në vazhdën e takimeve të sotme në NATO, Zëvendëskryeministrja dhe Ministrja e Punëve të Jashtme dhe Diasporës e Republikës së Kosovës, Donika Gërvalla, e shoqëruar nga ambasadori Zemaj, përfaqësues i Republikës së Kosovës për marrëdhënie me NATO-n dhe shefja e Kabinetit të MPJD-së, Triera Kasumi-Berisha, ka mbajtur një takim me shtetet aleate në NATO të…