Ministrja finlandeze: Kosova e ka vendin e merituar në BE

Kryediplomatja finlandeze, Elina Valtonen thotë se Finlanda e mbështet Kosovën në rrugën e integrimit euroatlantik dhe se po forcojnë sigurinë në Evropë.

Në një intervistë për KosovaPress, derisa nënvizon se Kosova ka vendin e merituar në BE, Valtonen tha se presin reforma të shpejta e stabilitet në gjithë Ballkanin Perëndimor.

Kur situata globale është e mbushur me sfida të ndryshme, nga konflikti në Ukrainë dhe kërcënimet e sigurisë deri te ndryshimet klimatike, Valtonen ndan perspektivën e Finlandës për prioritetet e politikës së jashtme dhe të sigurisë.

Flet për rolin e Finlandës në NATO dhe rëndësinë e bashkëpunimit ndërkombëtar për adresimin e ndryshimeve klimatike.

“Ne qëndrojmë krah Kosovës, e shohim se Kosova e ka vendin e merituar në Bashkimin Evropian dhe në të gjitha organizatat e tjera, dua të them se jemi shumë pro integrimeve euroatlantike të Kosovës, dhe me të vërtetë ne dëshirojmë për të gjithë rajonin e Ballkanit Perëndimor që të ketë reforma të shpejta dhe gjithashtu stabilitet, që do të mundësonte anëtarësimin e rajonit në BE”, thotë ajo.

Ministrja finlandeze tha se në Kosovë ka hasur në potencial për investime, dhe thotë se do t’iu tregojë ndërmarrësve finlandezë.

“Jam e sigurt se ka shumë, mund të bëjmë më shumë, por tashmë, ne po bashkëpunojmë në shumë fusha, politikisht, në siguri, por veçanërisht në tregti dhe investime dhe kjo është diçka ku ne patjetër mund të rrisim përpjekjet tona nga të dyja palët. Pra, padyshim që është shumë mirë të shohësh këtu në Prishtinë dhe gjithashtu gjetkë ku kam qenë për të parë sa i shpejtë është zhvillimi, ka shumë ndërtime që po ndodhin, kështu që qartë dua të them, Finlanda ka shumë ekspertizë të themi në energji, ndërtim efikas, zbutjen e ndryshimeve klimatike, kështu që kjo do të ishte padyshim diçka në të cilën do të donim të ndihmonim, të themi se kemi ekspertizë të nivelit të lartë në ashensorët, kështu që, mendoj se ka shumë. Kështu që kur të kthehem, thjesht do t’u them ndërmarrjeve finlandeze se ka shumë potencial për të investuar këtu në Kosovë dhe ne patjetër mund të rrisim ndërveprimin tonë”, ka thënë Kryediplomatja finlandeze, Elina Valtonen.