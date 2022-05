Ministrja e Turizmit në Shqipëri: Prishtina ka det, e ka detin Adriatik dhe Jon

“Uroj që të shtohen kapacitetet pritëse në Kosovë sepse ka kërkesa të shqiptarëve nga Shqipëria. Prishtina ka det, e ka detin Adriatik dhe Jon dhe ne e kemi stacionet e skive në Brezovicë”, tha ajo për T7.

Duke folur për shkëmbimet në fushën e Turizmit mes Kosovës dhe Shqipërisë, ajo përmendi festivalin ndërkombëtar që mbahet në Shëngjin e që organizohet nga një ekip kosovar.

“Unë isha dje në Shëngjin dhe bisedova me disa djem nga Prishtina që organizojnë një festival ndërkombëtar, as nuk është festival i Kosovës dhe as i Shqipërisë është ndërkombëtar. Unë ndjehem shumë krenare që kemi shumë artistë nga Kosova dhe kjo gjë ndodh pa asnjë dallim në Shëngjin ku deti i Shëngjinit ishte deti i këtij festivali dhe këtu ne flasim një gjuhë që është gjuhë e zemrë në cdo vend të botës ka shumë dialekt”, deklaroi më tej ajo.