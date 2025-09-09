Ministrja e Shëndetësisë në Suedi, Elisabet Lann, bie pa ndjenja gjatë konferencës për media – momenti kapet nga kamerat
Bota
Ministrja e sapoemëruar e Shëndetësisë së Suedisë, Elisabet Lann, është rrëzuar papritur gjatë një konference për media të mbajtur të martën, në një incident që është kapur nga kamerat.
Në videon e publikuar, shihet momenti kur Lann sapo kishte përfunduar fjalimin e saj dhe ndodhej pranë foltores së saj, ndërkohë që pjesëmarrësit po ndanin një moment të qeshur. Por vetëm pak çaste më vonë, ministrja u rrëzua papritur, bashkë me foltoren, duke shkaktuar shqetësim mes të pranishmëve, transmeton lajmi.net.
Personeli i sigurisë dhe anëtarë të kabinetit reaguan menjëherë për t’i dhënë ndihmën e parë. Pas një pushimi të shkurtër, Lann u rikthye në skenë, ku sqaroi se arsyeja e rrëzimit ishte një rënie e menjëhershme e nivelit të sheqerit në gjak.
Ngjarja është raportuar edhe nga TMZ, duke cituar se Lann u ndje më mirë pas incidentit dhe vazhdoi pjesëmarrjen në konferencë.
Ministrja nuk ka pasur më herët probleme shëndetësore të raportuara në publik dhe nuk ka të dhëna që incidenti të jetë serioz./lajmi.net/
BREAKING 🚨🚨 Sweden’s Health Minister Elisabet Lann collapses during live press conference pic.twitter.com/Scf6qFric9
— Insider Paper (@TheInsiderPaper) September 9, 2025