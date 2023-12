Ministrja e Jashtme gjermane: Putini dëshiron të shkatërrojë Ukrainën

Ministrja e Jashtme gjermane Annalena Baerbock ka përsëritur angazhimin e vendit të saj për mbështetjen e vazhdueshme për Ukrainën, duke thënë se presidenti rus Vladimir Putin synon të “shkatërrojë” vendin në mes të pushtimit të tij të nisur pothuajse dy vjet më parë.

“Fakti që plani origjinal i Putinit për të marrë Kievin dhe për të vrarë, zhvendosur apo nënshtruar mbi 40 milionë njerëz nuk ka qenë i suksesshëm, është për shkak të guximit të jashtëzakonshëm të ukrainasve që janë të vendosur të mbrojnë vendin e tyre”, tha Baerbock për gazetën gjermane Potsdamer Neusten Nachrichten, përcjell Telegrafi.

Dhe kjo ishte gjithashtu falë “mbështetjes sonë, si dhe të shumë vendeve të tjera, të cilët po bëjnë atë që është njerëzore: të ndihmojnë viktimën, në vend që të mbyllin një sy, gjë që do të ndihmonte agresorin”, shtoi ministrja gjermane.

Situata aktuale në territoret e pushtuara nga Rusia dhe vendet e pambrojtura në Ukrainë ilustron se çfarë do të kishte ndodhur me të gjithë vendin, si dhe me shtetet fqinje si Moldavia, nëse Bashkimi Evropian dhe shumica e komunitetit ndërkombëtar nuk do të ishin vendosur në anën e Ukrainës, sipas Baerbock.

“Putini po sulmon qëllimisht termocentralet, qendrat e shpërndarjes së energjisë elektrike dhe linjat e energjisë, në mënyrë që furnizimi me ujë të ngrijë në minus 10 gradë Celsius dhe njerëzit të vdesin nga etja dhe ngrijnë për vdekje”, paralajmëroi ajo.

Ai dëshiron të shkatërrojë Ukrainën dhe për këtë ne do ta mbështesim atë për aq kohë sa ajo ka nevojë për ne”.

Ukraina ka shmangur një pushtim rus në shkallë të plotë që nga 24 shkurt 2022.

Pasi forcat ruse fillimisht ishin në gjendje të përparonin deri në periferi të Kievit, ukrainasit ishin në gjendje t’i shtynin ata prapa dhe luftimet tani janë përqendruar kryesisht më në lindje të vendit.

Rusia që atëherë ka aneksuar ilegalisht katër territore ukrainase dhe një kundërofensivë ukrainase e nisur në fillim të këtij viti për t’i rimarrë ato ka ngecur.

Gjermania është një nga mbështetësit kryesorë të Ukrainës në konflikt. Për nga vlera e përgjithshme,

Berlini ka qenë furnizuesi i dytë më i madh i ndihmës ushtarake për Ukrainën pas Shteteve të Bashkuara, duke përfshirë tanket kryesore të betejës, artilerinë e rëndë dhe sistemet e mbrojtjes ajrore.