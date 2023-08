Ministrja e Ekonomisë takohet me komandantin e  KFOR-it, këta i referohen si “Rizvanolli e Institucioneve të Ekonomisë”

Njoftimin për këtë takim e kanë bërë vet KROR-i në rrjetin social Twitter, por në njoftim i kanë dhënë Rizvanollit një përshkrim ndryshe.

KFOR-i i është referuar asaj si “Rizvanolli e Institucioneve të Ekonomisë së Kosovës”, e jo siç e ka pozitën, Ministre e Ekonomisë në Qeverinë e Republikës së Kosovës. Krejt kjo për shkak të Rezolutës 1244.

”Komandanti i #KFOR-it, MG Ristuccia, u takua me znj. Artane Rizvanolli nga Institucionet në Ekonominë e Kosovës, përfaqësues të ambasadave italiane dhe gjermane dhe të organizatave të mirëqenies sociale. Ata patën një diskutim produktiv për gjendjen e përgjithshme të minoriteteve në Kosovë”, thuhet në njoftimin e KFOR’it.

Për këtë takim të ministres së Ekonomisë nuk ka pasur njoftim nga ministria.

#KFOR Commander, MG Ristuccia, met with Ms. Artane Rizvanolli of Institutions in Kosovo Economy, representatives of Italian and German embassies and of social welfare organizations. They had a productive discussion on the general situation of the minorities in #Kosovo. pic.twitter.com/GpXlCs8qtb

— NATO Kosovo Force – KFOR (@NATO_KFOR) August 8, 2023