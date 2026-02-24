Ministrja e Drejtësisë takon Prattipatin, thotë se do të ketë sundim të ligjit në çdo qelizë të shtetit

24/02/2026 20:27

Sundimi i ligjit në çdo qelizë të shtetit. Zero tolerancë ndaj korrupsionit dhe asnjë kompromis me integritetin e drejtësisë.

Sot prita në takim të Ngarkuarën me Punë të Shteteve të Bashkuara në Republikën e Kosovës, znj. Anu Prattipati, me të cilën biseduam për thellimin e bashkëpunimit në prioritetet kyçe të sektorit të drejtësisë.

Vetingu në sistemin e drejtësisë dhe funksionalizimi i plotë i Byrosë për verifikimin dhe konfiskimin e pasurisë së pajustifikueshme janë masa thelbësore për rikthimin e besimit publik. Lufta kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar mbetet vijë e prerë e mandatit tonë. Veçanërisht folëm edhe për forcimin e kapaciteteve kundër krimit kibernetik dhe rritjen e sigurisë kibernetike, si fushë e re ku zbatohet sundimi i ligjit dhe mbrohet siguria kombëtare.

Partneriteti i Republikës së Kosovës me Shtetet e Bashkuara të Amerikës është i rëndësishëm në secilën fazë reformash, sepse shteti i së drejtës ndërtohet me vendosmëri të brendshme dhe mbështetje strategjike nga shtetet mike. Kosovës i duhet drejtësi që funksionon, pa kompromis dhe pa cenim të integritetit

