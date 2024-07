Ministria e Shëndetësisë u bën thirrje prindërve që të marrin masa për sigurinë e fëmijëve në pishina

Ministria e Shëndetësisë së fundmi u ka bërë thirrje prindërve që të kenë kujdes dhe të marrin masat e nevojshme për sigurinë e fëmijëve si në pishinat e hapura dhe të mbyllura (publike), ashtu edhe në pishinat familjare.

Në njoftimin e ministrisë thuhet që diçka e tillë bart edhe rreziqe për shëndetin e fëmijëve.

“Me ngritjen e temperaturave, larja në pishina është aktivitet ku përfshihen shumë fëmijë. Por, zhvillimi i këtij aktiviteti rekreativ në kushte të mos zbatimit të disa masave të sigurisë, bart edhe rreziqe për shëndetin e fëmijëve. Këto rreziqe përfshijnë infeksionet bakteriale, virale ose parazitare nga uji i papastër, irritimet e lëkurës dhe syve, djegiet nga dielli.“

Ministria e Shëndetësisë ka bashkangjitur edhe disa këshilla të cilat duhen ti kenë parasysh prindërit gjatë kësaj periudhe.

“ Këshillat për sigurinë e fëmijëve në pishina kanë të bëjnë me:

Mbikëqyrjen e vazhdueshme që nënkupton se fëmijët duhet të jenë gjithmonë nën mbikëqyrjen e një të rrituri përgjegjës kur janë në pishinë;

Mësimin e notit përmes inkurajimit dhe regjistrimit të fëmijëve në shkolla të notit për t’u siguruar që ata të mësojnë të notojnë në mënyrë të sigurt;

Përdorimin e pajisjeve ndihmëse për fëmijët që nuk dinë të notojnë mirë, si krahët ndihmës të mbushur me ajër, jelekët e shpëtimit, ose rripat ndihmës, të përshtatura sipas moshës dhe peshës së fëmijës;

Rritjen e sigurisë së pishinës duke kontrolluar rregullisht cilësinë e ujit për të shmangur infeksionet dhe sëmundjet dhe duke siguruar sistem të mirë filtrimi dhe dezinfektimi për të mbajtur ujin e pastër;

Kujdesin për sipërfaqet e rrëshqitshme, duke i mësuar fëmijët të ecin ngadalë dhe të mos vrapojnë rreth pishinës për të shmangur rrezikun e rënieve dhe mbajtja e sipërfaqeve rreth pishinës të thata;

Mbrojtjen nga dielli kur bëhët fjalë për pishina të hapura përmes përdorimit të kremit diellor me faktor mbrojtës të lartë dhe riaplikimi rregullisht, sidomos pas daljes nga uji, veshja e fëmijëve me rroba mbrojtëse nga dielli, si bluza me mëngë të gjata dhe kapela dhe;

Përdorimi i syzeve të notit për të mbrojtur sytë e fëmijëve nga irritimet e shkaktuara nga klori dhe kimikatet e tjera në pishinë, bashkë me larjen e fëmijëve me ujë të pastër pas notit për të hequr çdo kimikat të mbetur në lëkurë.

Ministria e Shëndetësisë u bën thirrje dhe i inkurajon prindërit që të ndërmerren këto masa për të siguruar që fëmijët të jenë të mbrojtur gjatë larjes në pishina dhe për të parandaluar dhe evituar rreziqet e mundshme. Bashkëpunimi dhe përkushtimi për sigurinë e fëmijëve është çelësi për një verë të shëndetshme dhe të sigurt për fëmijët“./Lajmi.net