Ministria e Shëndetësisë thotë se është rritur interesimi për vaksinim kundër COVID-19

Nga Ministria e Shëndetësisë thonë se interesimi për vaksinim është rritur edhe pasi edhe kanë lehtësuar mundësitë për të caktuar një takim.

“Procesi i vaksinimit të qytetarëve në masë me vaksinën kundër COVID-19 ka një intensitet të shtuar. Është rritur interesimi që rrjedhimisht rezulton me rritje të numrit të dozave të administruara. Sidomos, interesimi është rritur pas krijimit të mundësisë që të vaksinohen të gjithë personat mbi moshën 18 vjeç, ofrimit të mundësisë së zgjedhjes së vaksinës që do të merr qytetari, lehtësimit të çdo procedure rreth caktimit të terminit për vaksinim dhe stokut të qëndrueshëm me vaksina të mjaftueshme për t’iu përgjigjur pozitivisht çdo kërkesë të çdo qytetarit për vaksinim”, thuhet në përgjigjen e MSH-së për Telegrafi.

Ministria e Shëndetësisë, ka kërkuar sërish nga qytetarët që të vaksinohen kundër coronavirusit.

“Ministria e Shëndetësisë u bën thirrje qytetarëve që të aplikojnë edhe më shumë për marrje të vaksinës, duke qenë se kjo është rruga e duhur për të parandaluar përhapjen e virusit dhe mundësuar një situate më të qetë epidemiologjike dhe ruajtjen e shëndetit dhe ekonomisë njëkohësisht”.

Të pyetur nëse do të fillojnë vaksinimin edhe të personave nën moshën 18 vjeç, MSH thotë se për këtë do të vendosë Komiteti për Imunizim.

“Nëse pragu i vaksinimit do të zbres nën 18 vjeç, për këtë do të vendosë Komiteti për Imunizim, duke ndjekur edhe praktikat e shteteve të tjera dhe duke marrë vendime të bazuara në dëshmi shkencore dhe në dobi të shëndetit”.

Thirrje për vaksinim janë duke bërë në vazhdimësi institucionet shëndetësore dhe udhëheqësit e shtetit.

Ushtruesi i detyrës së drejtorit të Klinikës Infektive, Arben Vishaj,në një deklaratë për Telegrafin, ka kërkuar nga qytetarët që të vaksinohen kundër coronavirusit, në mënyrë që të shmanget mbyllja e vendit.

“Në Klinikën Infektive kemi 11 pacientë, dy prej tyre janë në intensiv. Gjendja është stabile, nuk kemi rritje të të hospitalizuarve, por që ka mundësi të vjen valë e re e infektimeve, duke parë edhe rastet në Evropë. Vaksinimi është zgjidhja e vetme. Nëse nuk bëhet vaksinimi masiv, mbyllja është e pashmangshme në mënyrë që të ruajmë shëndetin publik”, deklaroi ai.

Ndryshe, rastet me COVID-19 kanë filluar të rriten ditëve të fundit, ndërkaq lehtësimi i masave kundër coronavirusit është bërë para disa muajsh, Qeveria e Kosovës ka lejuar edhe ahengjet familjare si dhe dasmat.

Terminin për ta marrë vaksinën mund ta bëni KËTU.