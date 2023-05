Ministria e Shëndetësisë hap tenderin në vlerë prej 1 milion e 920 mijë eurove për pajisje mjekësorë për klinikat e QKUK-së Ministria e Shëndetësisë ka hapur tender në vlerë prej 1 milion e 920 mijë eurosh për furnizim me pajisje mjekësore për klinikat e QKUK-së. Investime janë planifikuar në Klinikën Obstetrike Gjinekologjie, ku parashihet furnizimi me pajisje mjekësore për Fetilizim të Asistuar Mjekësor (FAM), si dhe furnizimin me instrumente dhe inventar medicinal për sallën e IVF.…