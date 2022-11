Ministria e Mbrojtjes njofton: Në 10 ditët e ardhshme do të ketë lëvizje të ushtrisë me konvoje ushtarake Ministria e Mbrojtjes ka njoftuar se prej datës 18 nëntor deri më 29 nëntor do të ketë lëvizje të trupave dhe makinerisë së FSK-së në konvoje ushtarake në të gjitha kazermat e saj, në drejtim të Zonës së Stërvitjes në Babaj Bokës në Gjakovë. Sipas ministrisë, Lëvizja e trupave të FSK-së do jetë në funksion…