Ministria e Mbrojtjes: Katari rrëzoi dy avionë iranianë
Janë rrëzuar dy avionë dy avionë SU24 që vinin nga Irani, sipas Ministrisë së Mbrojtjes atje. Kjo ministri tha gjithashtu se ka kapur shtatë raketa balistike dhe pesë dronë “të cilët shënjestruan disa zona”, raporton BBC. “Të gjitha raketat u rrëzuan para se të arrinin objektivat e tyre”, thuhet në njoftim.
Bota
