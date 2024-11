Ministria e Mbrojtjes e Mbretërisë së Bashkuar: Ushtria e Kosovës një nga 12 ushtritë që iu bashkuan Operacionit ‘Interflex’

Kosova, Rumania dhe Estonia janë kombet e fundit që iu bashkuan kësaj përpjekjeje globale, duke qëndruar të bashkuar për liri dhe qëndrueshmëri.

Në kanalin zyrtar të platformës X të Ministrinë së Mbrojtjes të Mbretërisë së Bashkuar, janë renditur të gjitha shtetet që iu bashkuan kësaj mbështetje. Në mesin e vendeve përfshihet edhe flamuri i Kosovës.

🇬🇧🇳🇴🇩🇰🇫🇮🇸🇪🇱🇹🇳🇱🇦🇺🇳🇿🇨🇦🇷🇴🇽🇰🇪🇪

50,000 Ukrainian recruits have been trained under Operation Interflex, boosting their skills and readiness.

Kosovo, Romania, and Estonia are the latest nations to join this global effort, standing united for freedom and resilience.#StandWithUkraine pic.twitter.com/MB9e6nLj2n

