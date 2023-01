Ministria e Mbrojtjes deklarohet për tërmetin: Dëme të lehta në Klos Ministria e Mbrojtjes ka dhënë detaje në lidhje me tërmetin e regjistruar mbrëmjen e së dielës. Sipas Ministrisë, tërmeti ka shkaktuar dëme të lehta në Xibër të bashkisë Klos. “Sipas të dhënave paraprake nga Qendra Kombëtare Operacionale e Emergjencave Civile dhe Igjeum, lëkundje tërmeti me magnitudë 4.7 Richter, me epiqendër 3 km në jug të…