Ministria e Ekonomisë tregon pse tërmeti që ra në Rumani u ndje edhe në Kosovë

Një tërmet që ra në Rumani, u ndje edhe në Kosovë.

Tërmeti 5.7 shkallë të Rihterit që goditi Rumaninë, u ndje edhe në Kosovë. Ministria e Ekonomisë me anë të një komunikate për media ka treguar arsyet pse lëkundjet u ndjenë edhe në Kosovë, shkruan lajmi.net.

Sipas kësaj ministrie, në këtë ka ndikuar fuqia e madhe e tërmetit dhe veprimi i energjisë së liruar në një rreze deri në 500 km.

Njoftimi i plotë i ministrisë së Ekonomisë:

Ministria e Ekonomisë njofton qytetarët se Kosova nuk është goditur nga tërmeti, por se janë ndjerë lëkundje të shkaktuara nga tërmeti që ishte me epiqendër në Rumani.

Bazuar në Rrjetin Sizmologjik, Shërbimi Gjeologjik i Kosovës dhe Qendrës Sizmike Euro-Mediterane, si dhe në analizën numerike të të dhënave të ngjarjes sizmike, më datë 14.02.2023 në ora 14:16 sipas kohës lokale, Rumania është goditur me një tërmet me magnitudë 5.7 sipas shkallës Rihter, përkatësisht me intensitet VII-VIII ballë të Merkalit. Thellësia hipoqendrore ishte 40 kilometra.

Lëkundjet e tërmetit janë ndjerë nga qytetarët e Republikës së Kosovës për shkak të fuqisë së tërmetit dhe veprimit të energjisë së liruar në një rreze deri në 500 km. /Lajmi.net/