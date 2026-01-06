Ministria e Arsimit shtyn fillimin e mësimit në shkolla deri më 12 janar për shkak të reshjeve dhe vërshimeve
Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit (MAShTI) ka njoftuar se për shkak të reshjeve të fundit dhe kushteve të vështira atmosferike në disa zona të vendit, fillimi i procesit mësimor është shtyrë deri më 12 janar 2026.
Si pasojë e vërshimeve dhe situatës së rënduar në shumicën e komunave, si dhe e qarkullimit të vështirësuar për shkak të reshjeve të vazhdueshme, MAShTI ka vendosur që pushimi dimëror të vazhdojë edhe për dy ditë në nivel vendi, më 8 dhe 9 janar, transmeton lajmi.net.
Mësimi për gjysmëvjetorin e dytë do të nisë të hënën, më 12 janar 2026, ndërkohë që orët e humbura do të kompensohen gjatë pjesës së dytë të vitit shkollor 2025/2026 për të gjitha nivelet e arsimit parauniversitar.
Ministria thekson se vendimi është marrë pas konsultimeve dhe informacionit të siguruar nga terreni dhe Drejtoritë Komunale të Arsimit, duke u fokusuar mbi sigurinë e nxënësve dhe të stafit arsimor, që mbetet prioritet kryesor. MAShTI falënderon prindërit, nxënësit dhe mësimdhënësit për mirëkuptimin dhe bashkëpunimin.
