Ministri Tahiri: Raporti i Progresit vlerëson arritjet në politikat e drejtësisë

Deklarata e plotë e ministrit Tahiri:

Si ministër i Drejtësisë, shpreh konsideratë për vlerësimin e Komisionit Evropian ndaj punës së Ministrisë që unë udhëheqë në drejtim të reformave dhe politikave legjislative për fuqizimin e sundimit të ligjit, luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar si dhe qasjen më të mirë në drejtësi për qytetarët e Republikës së Kosovës.

Raporti për Vendin ka njohur përparimin e dukshëm në përmirësimin e kornizës ligjore në luftën kundër korrupsionit, krimit të organizuar dhe sigurimit të integritetit të institucioneve publike.

Në mes tjerash, janë evidentuar reformat legjislative në drejtësinë penale përmes ndryshimeve në Kodin e ri Penal, avancimit të efikasitetit të procedurave ligjore për organet e pavarura të zbatimit të ligjit që kanë zënë vend në Projekt Kodin në shqyrtim të Procedurës Penale, Ligjin e ri për Kompetencat e Zgjeruara të Konfiskimit të Pasurisë dhe atë për parandalimin e Konfliktit të Interesit.

Po ashtu janë vlerësuar reformat që kemi ndërmarrë në fushën e gjyqësorit, ku është bërë përparimi i dukshëm me fokus në Ligjin për Përgjegjësitë Disiplinore për gjyqtarë dhe prokurorë si dhe Ligjin për Gjykatat.

Një vend të posaçëm në këtë vlerësim zënë edhe ligjet tjera komplementare siç është ai për Ndërmjetësimin që do mundësojë konsolidimin e sistemit të ndërmjetësimit si pjesë integrale e sistemit të drejtësisë, Ligjin për Mbrojtjen e Sinjalizuesve, si dhe Pakon e Ligjeve të të drejtave pronësore ku vlerësohet avancimi i të drejtave të grave për qasjen në trashëgimi.

Ministria mirëpret njohjen e progresit të bërë në këto fusha jo vetëm në hartim dhe miratim të legjislacionit, por edhe në funksionalizimin e strukturave në zbatim të tyre – siç është rasti i ndërmjetësimit.

Raporti ka njohur investimet e bëra në sistemin gjyqësor dhe atë prokurorial përmes rritjes së buxhetit dhe plotësimit të numrit të gjyqtarëve dhe prokurorëve krahas standardeve evropiane për numër të tyre për kokë banori.

Pavarësisht sfidave siç është ballafaqimi me korrupsioni dhe nevoja për luftë më të ashpër kundër korrupsionit, keqpërdorimit të parasë publike dhe abuzimit me pushtetin publik, Raporti i Komisionit Evropian për Vendin përmend veprimet domethënëse të Ministrisë së Drejtësisë në kuadër të fushëveprimit të saj për t’i adresuar këto sfida.

Politikat dhe reformat që i kemi ndërmarrë do të shërbejnë si mjete kyçe me të cilat institucionet e vendit tonë do kenë mundësi ta luftojnë korrupsion dhe kriminalitetin në përgjithësi.

Pjesë e këtij vlerësimi është edhe njohja e dy nismave tona të rëndësishme të cilat janë vënë pikërisht në funksion të përmirësimit të zbatimit të kornizës tashmë të avancuar ligjore.

Agjenda “Drejtësia 2020” dhe Rishikimi Funksional i Sektorit të Sundimit të Ligjit janë shënuar në raport si dy proceset me rëndësi për të adresuar këto sfida. Fokusi dhe përkushtimi ndaj luftimit të krimit të organizuar dhe korrupsionit duhet të jetë akoma më i madh dhe përmes agjendës “Drejtësia 2020” e cila tashmë ka kredencialet e veta të njohura edhe nga Bashkimi Evropian, si një agjendë e përbashkët e Ministrisë së Drejtësisë, Këshillit Gjyqësor të Kosovës dhe Këshillit Prokurorial të Kosovës, do i jepet prioritet implementimit të ligjeve të kësaj fushe.

Raporti vlerëson punën që kanë bërë institucionet e sistemit të drejtësisë në procesin që udhëhiqet nga Ministria e Drejtësisë për konsolidimin e Strategjisë Kombëtare për Sundimin e rendit dhe Ligjit, që pritet të derivojë nga procesi i Rishikimit Funksional të Sektorit të Sundimit të Ligjit, reformë kjo që përbën instrumente të fuqishme për krijimin e një identiteti të qëndrueshëm të sistemit të drejtësisë, të karakterizuar nga efikasiteti, transparenca, llogaridhënia dhe qasja më e lehtë në drejtësi.

Jemi plotësisht të vetëdijshëm se kemi ende shumë punë për të bërë që këto ligje dhe nismat tjera që janë në vijim të gjejnë zbatim efikas.

Në lidhje me këtë, edhe një herë ftoj deputetët e Kuvendit të Republikës së Kosovës që të miratojnë nismat ligjore siç është Projekt Kodi i Procedurës Penale, i cili do t’i japë një dimension të ri përpjekjeve tona të përbashkëta për fuqizimin e shtetit të së drejtës.

Gjithashtu, ne do të marrim parasysh me shumë vëmendje të gjitha rekomandimet të dala nga Raporti i Vendit për vitin 2019 në mënyrë që të sigurohemi që përparimi në sektorin e sundimit të ligjit të jetë jo vetëm i garantuar në politikat që ne i ndërtojmë, por që ato edhe të zbatohen me përpikëri nga institucionet e besuara për zbatimin e tyre. /Lajmi.net/